¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¼¯»ùÅçÂç²ñ1²óÀï¼¯»ùÅç¼Â10¡½2¼¯»ùÅç¹âÀì¡Ê2025Ç¯7·î6ÆüÊ¿ÏÂ¥ê¡¼¥¹¡Ë¼¯»ùÅçÂç²ñ¤Ï1²óÀï4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼¯»ùÅç¼Â¤Ï¼¯»ùÅç¹âÀì¤Ë10¡½2¤Î7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÌî²ÔÆ¬±ûÅê¼ê¡Ê20¡Ë¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤Î½ãÇ·²ðÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¡¢6²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£¤¯¤ê¤Ã¤È¤·¤¿Æ·¤Ï·»¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡£¼¯»ùÅç¼Â¤Ï¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤ÎÂçÌî¤¬6²ó2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¸þ¤±¡Ö¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê