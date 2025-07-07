¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à8¡½6³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯7·î6Æü¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¡Úµ­¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬¤¬·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸æÍø±×¤Î¤ª¤«¤²¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢½Õµ¨²­Æì¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥óÄ¾Á°¤Ëº¸Â­¼ó¤òÇ±ºÃ¡£Á°È¾Àï¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£º£Ç¯2·î¡¢²­Æì½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÆ±³ØÇ¯¤ÎËÌ»³¤È°ì½ï¤ËÌ¾¸î»ÔÆâ¤Î¡ÖÎ¿±À±¡¡×¤È¤¤¤¦»û¤òË¬Ìä¡£ËÌ»³¤Î²ÈÂ²¤¬¡ÖÀ¶µÜ·¯¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²°Éô»û¡Ê¤ä¤Ö¤Ç¤é¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸µ