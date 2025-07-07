¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü4¡½5¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯7·î6Æü¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡ËÃæÆü¤Ï2Ï¢ÇÔ¤Ç6¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³Éé¤±±Û¤·¤òµÊ¤·¡¢¼Ú¶â¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë10¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£¾¾ÍÕ¤¬6²ó¤òÅê¤²¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î5¼ºÅÀ¤Ç6ÇÔÌÜ¡£½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¡¢ÂÇÀþ¤¬2ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¤Ë¤â3ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÌó100¥¤¥Ë¥ó¥°¤¯¤é¤¤Åê¤²¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ï¹ó¡×¤Èº¸ÏÓ¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢½¢Ç¤¸å½é¤Î2·å¼Ú¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³