¼¡´ü¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖRedmi 15 5G¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤Ø¡ª¼Ì¿¿¤Ï´ûÂ¸¤ÎRedmi 12 5G¥í¥·¥¢¤ä¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ê¤É¤Î¥æ¡¼¥é¥·¥¢·ÐºÑÏ¢¹ç¤Î´ÉÍýÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¥æ¡¼¥é¥·¥¢·ÐºÑ°Ñ°÷²ñ¡ÊEEC¡Ë¤¬Xiaomi¤ÎÌ¤È¯É½¤Ê¼¡´ü¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖRedmi 15 5G¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡Ö25057RN09G¡×¤¬2025Ç¯4·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÉÕ¤ÇÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§¾ÚÈÖ¹æ¤Ï¡ÖKZ0000010450¡×¡£¤Þ¤¿ÊÆÏ¢Ë®ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¡ÊFCC¡Ë¤Ï3Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë