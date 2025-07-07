¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·6¡½8ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯7·î6Æü¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯¡¦Æ£°æ¤¬4¡½0¤Î2²ó¤ËÊø¤ì¤Æ¥ì¥¤¥¨¥¹¤ËµÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É6¼ºÅÀKO¡£Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¡¦²Ã¼£²°¤¬À¶µÜ¹¬¤Ë·è¾¡2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢4Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â6¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à3Ï¢Àï¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀèÈ¯¿Ø¤¬½øÈ×¤ËÊø¤ì¤Æ·×7ÈïÃÆ¤Ç27¼ºÅÀ¡£»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î3Ï¢Àï¤ÏÀèÈ¯¤¬»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ì¤º¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¡¢¤·¤Ã