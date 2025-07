SixTONESの松村北斗が主演する映画『秒速5センチメートル』より、原作アニメの世界を彩った、山崎まさよしの名曲「One more time, One more chance」が劇中歌となることが発表され、同曲を使用した予告が解禁。新キャストとして、森七菜、青木柚、木竜麻生、宮崎あおい、吉岡秀隆の出演が明らかとなり、ティザービジュアル第3弾も解禁された。【動画】切なくも美しいメロディーが四季折々の映像美と重なる実写『秒速5センチメー