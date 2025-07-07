¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç58¥­¥í¤Î¥è¥·¥Î¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¯¶ä¥á¥À¥ë¡£Âç³°18ÈÖ¤«¤éÃæÃÄ¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤ÈÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£ÆâÅÄ¤Ï¡Ö58¥­¥í¤«¤Ê¡£¤Õ¤«¤·¤Æ¹Ô¤¯¤È¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¤ò²ó¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÁêËÀ¤ò¾Î¤¨¤ë¡£ÃæÈø»Õ¤Ï¡Ö¾Þ¶â¤ò²Ã»»¤Ç¤­¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·º£¸å¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã