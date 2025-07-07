¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/07¡ÛSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È½÷Í¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥­¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¤Î¿·CM¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×ÊÓ¤¬¡¢7·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñÊü±Ç³«»Ï¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬Æ±CM¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¶Ê¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤ò½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¹õÏ¡¡õÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢ÁÖ¤ä¤«¾Ð´éÈäÏª ¥ß¥»¥¹¿·¶ÊÆþ¤ê¤Î¿·CM¢¡ÌÜ¹õÏ¡¡õÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢ÁÖ¤ä¤«¾Ð´éÈäÏª¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤Û¤Î¤«¤ÊÀÚ¤Ê¤µ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡Ö²Æ¤Î¸á¸å¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£