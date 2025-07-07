¡Ú¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¼çÍ×¿·¶½¹ñ¤Ç¹½À®¤¹¤ëBRICS¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï6Æü¡¢¡Ö¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÀë¸À¡×¤òºÎÂò¤·¤¿¡£Àë¸À¤Ï²ÃÌÁ¹ñ¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤òÈóÆñ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹ñÌ¾¤Ïµó¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£