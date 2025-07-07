Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¿·¶½¹ñ¤Ç¤Ä¤¯¤ëBRICS¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬6Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£BRICS¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï7Æü¤Þ¤Ç2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤äÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤Î½ÅÍ×À­¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë²ÃÌÁ¹ñ¤Î¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤Ê¤É¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿·¶½5¤«¹ñ¤Ç¤Ä¤¯¤ëBRICS¤Ï²¤ÊÆ¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹ÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥¤¥é¥óÌäÂê¤Ê¤É