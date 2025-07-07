°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾­´ý¤Î²¦°ÌÀïÂè1¶É¤Ï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬¾¡¤Á¡¢6Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¹¥¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ£°æÁïÂÀ¼·´§ £¶Ï¢ÇÆ¤Ø¹¥È¯¿Ê ¾­´ý²¦°ÌÀïÂè£±¶É¤Ë¾¡Íø Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©¤à²¦°ÌÀï¡£Âè1¶É2ÆüÌÜ¤Ï¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÉõ¤¸¼ê¤¬³«Éõ¤µ¤ìÂÐ¶É¤¬ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 1ÆüÌÜ¤Ë¡¢ÂÐ¶É¤¬ç±Ãå¤·¤Æ»Ø¤·Ä¾¤·¤È¤Ê¤ëÀéÆü¼ê¤¬À®Î©¡£2ÆüÌÜ¤Ï·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ÎËö¡¢89¼ê¤ÇÆ£°æ¼·´§¤¬6Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±Àè¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÆ£°æ¼·