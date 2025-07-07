·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬Â³¤¯¼¯»ùÅç¸©¤Î½½ÅçÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦6Æü¡¢¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬2²óÂ³¤±¤Æ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½½ÅçÂ¼¤Î°­ÀÐÅç¤Ç¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å2»þ1Ê¬¤È¸á¸å2»þ7Ê¬¤Ë¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Åö»þ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢³¤±è¤¤¤Î³³¤¬Êø¤ì¡¢ÅÚ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åç¤Ë¤¤¤¿28¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï1500²ó¤òÄ¶¤¨¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢¿ÌÅÙ6¼åÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£