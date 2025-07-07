ALI¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤í¤ó¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡ã¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ä¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖFLASHBACK SYNDROME¡×¤ò7·î7Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ ¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤ÏMBS/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡£º£²ó¡¢¤½¤Î¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤ÎºîÃæÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤í¤ó¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡Ù¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿Âè14ÏÃ¡Ö¤¦¤í¤ó¥ß¥é¡¼¥¸¥åÂè119ÏÃ¡Ö¥Õ¥¡¥¸¡¼Æ¤È²-4¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆALI¡ÖFLASHBACK SY