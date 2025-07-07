¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/07¡Û½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¤¬¡¢6ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë32¹æ¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¿È5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¡¢¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¢¡¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¥Ó¥­¥Ë»ÑÈäÏª¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×45¼þÇ¯´ë²è¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÁÒ¤¬ËÜ»ï¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¿È5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤Æ»£¤ê²¼¤í¤·»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿