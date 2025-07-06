µ®ÍÛ»Ô¤ÎÄ¹Ô³Îæ¹ñÍ­ÎÓ¾ì¤Ç»³ÎÓ¤ò½ä²ó¤¹¤ë¿¹ÎÓÊÝ¸î°÷¡£¡Ê£²£°£²£²Ç¯£··î£±£³Æü»£±Æ¡¢µ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÍÌÊ¸ÉÌ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ7·î6Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Êµ®ÍÛ»Ô¤ÎÄ¹Ô³Îæ¹ñÍ­ÎÓ¾ì¤Ï1914Ç¯ÀßÎ©¡¢¸½ºß¤ÎÌÌÀÑ¤Ï1Ëü2Àé¥à¡¼¡Ê800¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡ËÍ¾¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÀßÎ©¤«¤é100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÎòÂå¤Î¿¹ÎÓÊÝ¸î°÷¤¬¿¢ÎÓ¤äÆü¾ï¤Î´ÉÍý¡¢¼êÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÔ»Ô¤Î¡ÖÎÐ¤ÎÇÙ¡×¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¹Ó¤ì»³¤¬Æ±»Ô¤ÎÎÐ¤ÎÀ¸ÂÖ¾ãÊÉ¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÂÖ´Ä¶­¤¬