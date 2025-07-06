¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡ØSport 5¡Ù¤Ï6Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë1Éô¥Þ¥Ã¥«¥Ó¡¦¥Ï¥¤¥Õ¥¡FW¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥À¥Ó¥É¤¬J1²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë100Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1²¯7000±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²£ÉÍFM¤È¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤¿¤á¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥­¥ã¥ó¥×¤«¤é¥À¥Ó¥É¤¬Î¥¤ì¤ë¤È¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë100Ëü¥æ¡¼¥í¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¿äÄêÇ¯Êð70Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1²¯1845Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥À¥Ó¥É¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°Àï21»î¹ç13ÆÀÅÀ3¥¢