¥Ù¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¡á6·î¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ù¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï6ÆüÊüÁ÷¤ÎÊÆCNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÇ°×µ¬ÌÏ¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤­¤¯¤Ê¤¤¾®¹ñ¤Ë¡¢¤ª¤½¤é¤¯100ÄÌ¤Û¤É¤ÎÊ¸½ñ¤òÁ÷¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÏ¢Íí¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï100¥«¹ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Ù¥»¥ó¥È»á¤Ï¡¢100¥«¹ñ¤Ë¤Ï°ìÎ§´ØÀÇ¤Î10¡ó¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£