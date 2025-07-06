¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤ÎÃæÀÖ³°ÀþÁõÃÖ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÆîÅ·Å·Ê¸Âæ¤Ë¤¢¤ëÄ¶Âç·¿Ë¾±ó¶À¤ÎÁõÃÖ¡ÖSPHERE¡×¤Çµ­Ï¿¤µ¤ì¤¿±ßÈ×¤Î²èÁü¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£Image: A.-M. Lagrange and al. ¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊJWST¡Ë¤Î²÷µó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£2022Ç¯7·î¤Ë²Ê³Ø´ÑÂ¬¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢JWST¤Ï°ÛÀ±¤ÎÂçµ¤¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îµï½»²ÄÇ½À­¤òÃµ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·