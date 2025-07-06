Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû²ì¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ7·î6Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï6Æü¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤«¤é¤Î°ìÉô°åÎÅµ¡´ï¤ÎÍ¢Æþ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤¬À¯ÉÜÄ´Ã£¤ÇÀ©¸ÂÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢EUÂ¦¤ÎÂÐÃæÀ©¸ÂÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÂÐÅù¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï6·î20Æü¡¢EU¤Î°åÎÅµ¡´ïÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶¦Ä´Ã£¤Ø¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤äÀ½ÉÊ¤Î»²²Ã¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¡¢¸ø¶¦Ä´Ã£