°ì¤Ä¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£Î¦¾å¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡¢½÷»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¡¦ÅÄÃæÍ¤Èþ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï¡¢£±£²ÉÃ£¸£¶¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤ÏÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÂ®Êó¤Ç£±°Ì¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ë£²°Ì¤Ë?¹ß³Ê?¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£±°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢À²¤ì¤ÆÍ¥¾¡¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£È½Äê¤Î·ë²Ì¡¢£²°Ì¤ÎÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡ÊÄ¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß¡Ë¤È¤Ï¤ï¤º¤«£°ÉÃ£°£°£³º¹¡£½ç°Ì¤¬?º®Íð?¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç·ãÀï¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Î