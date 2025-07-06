ENVii GABRIELLA¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¨¥ó¥¬¥Ö¡Ë¤¬¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»ÔZepp¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò7·î6Æü(Æü)¤ËZepp DiverCity¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ ¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ ¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈDisco¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¶Ê¡ÖLove is Always Light of My Life¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯ENVii GABRIELLA¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¡È¥Þ¥Þ¡É¤ÎTakassy¤Ç¤¹¡×¡Ö¡È¥Á¡¼¥Þ¥Þ¡É¤ÎHID