ENVii GABRIELLA(通称:エンガブ)が、全国5都市Zeppツアーのファイナル公演を7月6日(日)にZepp DiverCityで開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。 ◆ライブ写真 まるでミラーボールかのようなスパンコールの衣装で登場するとDiscoがモチーフの曲「Love is Always Light of My Life」を披露したのち、自身のYouTubeチャンネル「スナックENVii GABRIELLA」でお馴染みの「“ママ”のTakassyです」「“チーママ”のHID