¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥¹¥º¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸É×¤ÎÆ±Î½¡¦¶Ü¤«¤éÆÏ¤¯¥Ï¡¼¥ÈÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¿ÆÌ©¤ÊÂÖÅÙ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯ºÊ¡£É×¤Ï¡Ö¤¿¤À¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤¤Æ±´ü¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ºÊ¤â°ìÅÙ¤ÏÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤¬¡¢µ¢¾Ê¤ÎºÝ¤Ë¶Ü¤ò¼Ö¤ËÆ±¾è¤µ¤»¤ë¤ÈÊ¹¤­ºÆ¤Óµ¿Ç°¤¬Êç¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶Ü¤Î¤³¤È¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖÆ±´ü¤Î°­¸ý¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¤ÈµÕ¤ËÒë¤á¤é¤ì¡¢ºÊ¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ê¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê