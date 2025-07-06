¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£²¡½£³¹­Åç¡Ê£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤Ç¼Ú¶â£±¡£¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Ïº£µ¨ºÇÂç¤Î£¸¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ú¤­Ê¬¤±¤ò¶´¤à£²Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ×¤ó¤À°ìÀï¡£ÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±¤¬¹¥Åê¤·¡¢£´²ó¤Þ¤Ç¤ÏÎ¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤À¡££µ²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦¾®ÎÓ¤Îº¸Á°ÂÇ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë£²»àÆóÎÝ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥ª¥³¥¨¤¬ÀèÀ©¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥à£³£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Ä¾¸å¤Î£¶²ó¡¢ÀÖÀ±¤¬ÃæÂ¼¾©¤Ë