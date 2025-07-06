ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ç7·î6Æü¡¢²Æ¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¿¥é¥¤¾è¤ê¶¥Áè¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤È²Æ¤À¤Ê¡×²Æ¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥¿¥é¥¤¾è¤ê¶¥Áè¡É ¤·¤ã¤â¤¸¤Ç¿å¤ò¤«¤­Àî²¼¤ê¤ÎÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦ ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô ¡Ö°ÌÃÖ¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢¤èー¤¤¥É¥ó¡ª¡× ¾¾Àî¥¿¥é¥¤¾è¤ê¶¥Áö¤Ï¡¢°ËÅì»Ô¤Î²Æ¤Î´Ñ¸÷¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£70²óÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¡¢³¤³°¤Î¿Í¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ247¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·