¿å±Ë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê11Æü³«Ëë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¶¥±ËÂåÉ½¤Î°ìÉôÁª¼ê¤¬6Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥·¥¨¥é¥Í¥Ð¥À¤Ç¤Î¹âÃÏ¹ç½É¤ò½ª¤¨¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¡£24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¶ä¥á¥À¥ë¤Î¾¾²¼ÃÎÇ·¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ï¤¤¤¤Îý½¬¤¬ÀÑ¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹ç½É¤Ë¤ÏÊ¿°æÇì¾»¥³¡¼¥Á¤¬»ØÆ³¤¹¤ëÅìÍÎÂç¤Î¸½ÌòÀ¸¤äOB¡¦OG¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·×12¿Í¤¬»²²Ã¡£É¸¹âÌó2300¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹âÃÏ¤Ç