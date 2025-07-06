Alice Nine.¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦Shou¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦Verde/¤¬¡¢¿·ºîEP¡ÖObsidian /¡×¤òº£Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±ºî¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãEchoes of Obsidian/¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£ ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ÈÍ¾±¤¡áEchoes¡É¤ò¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¡È¸«¤¨¤Ê¤¤ÍÉ¤é¤®¡É¤ò²»¤ÇÉÁ¤¯Î¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ËÀè¶î¤±¡¢10·î18Æü(ÅÚ)¤Ë¤ÏÀîºêSUPERNOVA¤Ë¤Æ¡ãThe Cipher -Halloween Riot-¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤È¥»¥Ã