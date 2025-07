大規模言語モデルの推論には強力な計算資源を備えたコンピューターが必要ですが、高性能なコンピューターは高価で入手難度が高めです。「exo」は複数のデバイスをネットワーク接続してAI処理用のクラスターを作れるシステムで、身近なデバイスをかき集めてAI処理に活用できるとアピールされています。EXO Labs - Enterprise On-Premise AIhttps://exolabs.net/GitHub - exo-explore/exo: Run your own AI cluster at home with eve