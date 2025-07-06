¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£²¡½£³¹­Åç¡Ê£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤¬¡¢Âçµ»¡õ¾®µ»¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£¡Ö£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦º´Æ£Ìø¤ËÂÐ¤·¡¢½é²ó£±»à¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢£³²ó£²»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï£²¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤Æº¸ÍãÀþ¤ØÆóÎÝÂÇ¡£Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£µ²ó£²»à¤Ç¤âÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢Àè¼èÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±ÅÀ¤Î£¸²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¼éÈ÷¤Î·Ù²ü¤ÎÃæ¤Ç½éµå