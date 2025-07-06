¾­´ý¤Î°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤¬7·î5¡¦6Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÆü¼ê»Ø¤·Ä¾¤·¶É¤ÇÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢22¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤Ë89¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ËÉ±Ò6Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æ²¦°Ì¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÇòÀ±È¯¿Ê¡£Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Âè2¶É¤Ï¡¢7·î15¡¦16Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Î¡ÖÃæ¤ÎË·¿ð±ñ¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æ²¦°ÌVS±ÊÀ¥¶åÃÊ »Ø¤·Ä¾¤·¶É½ª¶É¤Î½Ö´Ö6Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æ²¦