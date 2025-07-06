¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢º£²Æ¸Â¤ê¤Ç¤Î·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¡Ê35¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£6Ç¯´Ö¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖÈþ¿ÍÉ´²Ö¡×¤ò11ÆüÈ¯Çä¤Î8·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ»½Å¤Ï¡Ö7·î11ÆüÈ¯Çä¤ÎÈþ¿ÍÉ´²Ö8·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¹æ¤¬¡¢»ä¤ÎÂ´¶È¹æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂç¹¥¤­¤ÊÂç¹¥¤­¤ÊÈþ¿ÍÉ´²Ö¤µ¤ó¡ª6Ç¯´Ö¡¢¤Ò¤È·î¤â·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢