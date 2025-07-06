WANIMA¤¬¡¢ËÜÆü7·î6Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖMatatabi¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛWANIMA¡¢¹õÂô¤«¤º¤³¡Ê¿¹»°Ãæ¡Ë½Ð±é¤Î¡ÖMatatabi¡×MV¡Ë ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ë¥ã¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¥­¥ã¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡£MV¤Ë¤Ï¡¢¹õÂô¤«¤º¤³¡Ê¿¹»°Ãæ¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç­¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é½÷É¿¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤½÷À­¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÊ±¤·¡¢¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤