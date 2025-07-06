¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÎÃ¤ä¤«¤Ê²Æ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ûµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÈ©¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê6Ëç¡Ëµ×ÌÚÅÄ¤¬¡Ö¤ª»Å»ö¤Ê¤¤Æü¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥­¥ã¥Ã¥×¤¬Â¿¤á¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¹õ¥­¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥ê¥ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Îµ×ÌÚÅÄ¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ