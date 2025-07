【モデルプレス=2025/07/06】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が7月6日、東京・味の素スタジアムにてライブ「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-」を開催。公演前に囲み取材に応じた。【写真】ENHYPEN、味の素スタジアムに降臨◆ENHYPEN初のスタジアムライブENHYPENにとって初の2都市スタジアムツアーとなる「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-」。7月5