¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤¬£¸²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î£¸²ó¡£ÀèÆ¬¤ÎÃæÀî¤ËÂåÂÇ¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬Á÷¤é¤ìÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯´Ý¤¬±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£¥ª¥³¥¨¤¬µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÈÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¡¢Â³¤¯Àô¸ý¤¬¿½¹ð·É±ó¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª£±»àËþÎÝ¤È¤·¡¢µÈÀî¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²»àËþÎÝ¤ÇÁý