¥Õ¥¡¥ó¤Ï»ëÀþ¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¼¼Æâ¤Ë¤â¡Ä²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á(55)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?ÇØÈæ¤Ù?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Î¿ÈÄ¹¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤¿¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢20Ç¯¶á¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÍÕ¿¢Êª¡Ö¥É¥é¥»¥Ê¡×¤Î²£¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢½ë¤¤¡ª¿åÊ¬ÊäµëËº¤ì¤º¤Ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼(¹©Æ£ÀÅ¹á¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kudo_shizuka¤è¤ê)(¹©Æ£ÀÅ¹á¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kudo_shizuka