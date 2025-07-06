2ÂåÌÜ?Î¹¿Í?¤È¤·¤Æ¿Íµ¤ÈÖÁÈ°ú¤­·Ñ¤®¡Ä½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþº´»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÐÌîÀµÊ¿¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯75¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿½Ð¤Æ¤­¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë²û¤«¤·¤¤¤«¤é¤³¤³¤íÎ¹ÀèÇÚ¤È¤Î»×¤¤½Ð¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¡¢?20ÂåÈ¾¤Ð?¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦²ÐÌî¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö»³¸ý¸©¥í¥±¤Ç¾¯¤·Ä¹¤á¤ÎÂÚºß¤·¤Æ¤ë»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼«Å¾¼Ö¼Ú¤ê¤Æ¤Ö¤é¤Ö¤é¤È»¶Êâ¤·¤¿¤ê±Ë¤¤¤À¤ê¡×¤È»£±ÆÅö