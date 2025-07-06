¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ª¤è¤ÓÂçµÜ¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï2025Ç¯6·î30Æü¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ»Ï©´§¿å»þ¤ÎÌµÍý¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹²£ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãí°Õ´­µ¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ª¤è¤ÓÂçµÜ¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï2025Ç¯6·î30Æü¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ»Ï©´§¿å»þ¤ÎÌµÍý¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹²£ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãí°Õ´­µ¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤È¿åË×¤Î´í¸±À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ëÉ¸¼±¡Ê²èÁü¡§JAF¡ËÂçµÜ¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¶áÇ¯¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÃ»»þ´Ö¤Ç