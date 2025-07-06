12·î26Æü¤Ë6³ä°ú¤­¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·ÜÆù¤ËÊû¤²¤ëÌ¡²è¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à12·î25Æü¤ÎÍâÆü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È6³ä°ú¤­¤Î¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤¿´Ý·Ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÍÑ¤ËÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤ª¤Ä¤È¤áÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö3³ä°ú¤­¡×¡ÖÈ¾³Û¡×¤È²¿ÅÙ¤âÃÍ°ú¤­¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÌ¿¤Îµ¾À·¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤³¤Þ¤ë(@micomalu)¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö12·î26Æü¤Ë6³ä°ú¤­¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·ÜÆù¤ËÊû¤²¤ëÌ¡²è¡×¤òÀ©ºî¡£X¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌ¿¤ò