巨匠ジェームズ・キャメロンが、広島・長崎への原爆投下を題材とする新作映画『Ghosts of Hiroshima(原題)』の準備を進めている。構想15年におよぶ本作の脚本執筆を控え、「2発の爆弾が投下された日と、その直後の状況にきちんと焦点を絞りたい」との方針を明かした。 本作はチャールズ・ペレグリーノのノンフィクション作品『Ghosts of Hiroshima』『The Last Train from Hiroshima : The Survivors Look Ba