²Ú¤ä¤«¤Ê²ÖÊÁ¥É¥ì¥¹¤ÇÂç¿Í¤Î¾Ð¤ß?¥Ê¥ó¥Î?¤Î¤³¤È½÷Í¥¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷½Ð±éÁ°¤Ë°áÁõ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¡ÖTHE MUSIC DAY 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£²«¿§¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î²ÖÊÁ¥É¥ì¥¹¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢È±¤ò¸å¤í¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£?¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö?¥È¥ê¥ª¤Ç²Î¤ò¥ê¥ì¡¼¥Ç¥³¥ë¥ÆâÁ¤·¤¤¥É