¹ÓÀî¹°»á¤ÎÌ¡²è¡Ø²«Àô¤Î¥Ä¥¬¥¤¡Ù¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Û¤«¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¹ÓÀî»á¤Î¥¢¥Ë¥á²½µ­Ç°¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½´ë²è¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ß¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ß¥Ü¥ó¥º¤ÎÉÛ¿Ø¤Ë¤Æ»ÏÆ°¡£¤³¤ÎÀ½ºîÉÛ¿Ø¤Ï2003Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀ½ºîÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÉÔµ¤Ì£¡Ä¥Æ¥ì