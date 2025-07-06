GÂçºå¤ÏCÂçºå¤È¤ÎÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç2018Ç¯°ÊÍè¤Î7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥¦¥§¡¼¾¡Íø¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï7·î5Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ1-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£50²óÌÜ¤ÎÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¹¥¥²¡¼¥à¡£DFÈ¾ÅÄÎ¦¤¬º²¤Î¥´¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç2018Ç¯°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅ¨ÃÏ¤ÇÇòÀ±¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£Á°Àá¤Î´°ÇÔ¤«¤é¼éÈ÷Î©¤ÆÄ¾¤·¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿DF»°±º¸¹ÂÀ¤ÏºòÇ¯4·î28Æü¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯3¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÀèÈ¯Éüµ¢