²£ÉÍ£Æ£Í¤Ï£µÆü¡¢¥¯¥é¥Ö£È£Ð¾å¤Ç²£ÉÍ£Æ£ÃÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë»°¥ÄÂô¸ø±àÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²Ö²Ð¡¦È¯±ìÅû¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²£ÉÍ£Æ£Ã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ÎÄ©È¯¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥´¡¼¥ëÎ¢»ØÄêÀÊ¤ª¤è¤Ó¥á¥¤¥ó¥¢¥¦¥§¡¼»ØÄêÀÊ¤ÎÆþ¾ì³«»Ï¤ÏÂçÉýÃÙ¤ì¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÆþ¾ì³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¹Ô°Ù¼Ô¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ïº£¸åÆÃÄê¤ò¤·