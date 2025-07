【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■7月13日0時より『中森明菜 Best Performance on NHK in July, Vol.2』がプレミア公開! 『中森明菜 Best Performance on NHK』第8回が、中森の記念すべき60歳となる誕生日・7月13日0時よりYouTubeプレミア公開されることが決定した。 1980年代のNHK番組歌唱映像を4Kデジタルリマスターで配信する『中森明菜 Best Performance on NHK』。第8回は、通常(毎月1日&15日配信)より