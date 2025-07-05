¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÈªÀ¶¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿°¦¼Ö¤ä¼Ö¹¥¤­¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ö¡¢¤µ¤é¤Ë²¸»Õ¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿°¦¼Ö¡Ø¥È¥è¥¿ ¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¡ÙÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë22ºÐ¤ÇÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÃæÈª¤µ¤ó¡£½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿°¦¼Ö¤Ï¡¢1977Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥È¥è¥¿ ¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£·»¤¬·»Äï¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Þ¡¼¥¯?¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÍ¾