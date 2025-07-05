台風第3号(ムーン)2025年07月05日19時05分発表 【写真を見る】【ダブル台風情報】台風3号・4号の今後の進路と勢力の最新情報を詳しく気象庁発表 05日18時の実況種別 台風大きさ -強さ -存在地域 日本の東中心位置 北緯31度00分 (31.0度)東経147度35分 (147.6度)進行方向、速さ 東 10 km/h (6 kt)中心気圧
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