台風第3号(ムーン)2025年07月05日19時05分発表 【写真を見る】【ダブル台風情報】台風3号・4号の今後の進路と勢力の最新情報を詳しく気象庁発表 05日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    日本の東中心位置    北緯31度00分 (31.0度)東経147度35分 (147.6度)進行方向、速さ    東 10 km/h (6 kt)中心気圧