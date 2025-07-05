フジテレビ系「相葉◎×部」が５日に放送され、嵐・相葉雅紀がＭＣを務めた。この日は、ぱーてぃーちゃん・信子、ＫＥＹＴＯＬＩＴ・猪狩蒼弥をゲストに迎え、横浜中華街の名店を巡った。猪狩は、オープニングから相葉に注がれる街の大歓声に驚き。「スゴい…。ギャラリーの数が…！」と同じＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴに所属する先輩の人気に改めて衝撃を受けた。猪狩は「まず、緊張しています…。相葉