ファッションブランド「ROPE' PICNIC」(ロペピクニック)がサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と初めてコラボレーションした新作アイテムを、7月11日(金)から全国の店舗で発売する。現在、公式オンラインショッピングストアで先行予約を受け付けている。「ROPE' PICNIC×HELLO KITTY」初コラボ!小麦色に日焼けした「ハローキティ」のアイテム登場(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434サンリオキャラ