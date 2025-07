7月5日(土)15:00〜22:54 日本テレビ系で放送の「THE MUSIC DAY 2025」。XGは「IS THIS LOVE」を披露する。出演前の意気込みコメントを紹介!Q.まず、今日のステージへの意気込みをお教えください。CHISA:今日のステージでは「IS THIS LOVE」をパフォーマンスさせていただくんですが、今日の私たちのコンセプトは「宇宙天使」なので、宇宙にいる天使のように愛を皆さんに届けたいと思います。Q. 「IS THIS LOVE」の聴きどころや