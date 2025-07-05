¼Â²È¤¬ºâÈ¶¤ÎK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥Á¤Î¡È¤ª¾îÍÍ¡É¡Ä°ÛÎã¤ÎK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ú¹ñºâÈ¶¡ÖÂçÎÓ¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÂ¹Ì¼¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤¬ºÇ¶á¡¢¡Ö¿·À¤³¦¥°¥ë¡¼¥×¡×²ñÄ¹¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¡ÖALLDAY PROJECT¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¡¼¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤È¥¢¥Ë¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤¬°ì